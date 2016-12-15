15:50

Американская Kraft Heinz предложила слияние корпорации Unilever. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Heinz.

Акции Unilever после сообщения Heinz выросли на 14%, отмечает Reuters. В результате капитализация корпорации превысила £100 млрд (около $124 млрд). Котировки самой Heinz на премаркете 17 февраля поднялись на 5% (рыночная стоимость превысила $106 млрд).

Heinz также сообщила, что Unilever отвергла ее предложение. Однако инициатор объединения пообещал, что стороны проведут работу по согласованию условий возможной сделки.

Kraft Heinz была образована путем слияния Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company, о котором было объявлено в марте 2015 года. В свою очередь, HJ Heinz еще в 2013 году была куплена инвестиционной компанией Уоррена Баффета Berkshire Hathaway совместно с 3G Capital за $28 млрд с учетом долга. Эта сделка стала крупнейшей в истории пищевой индустрии.

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