16:32

Кремль изменил методику подбора кандидатов на посты временно исполняющих обязанности губернаторов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле.

Как рассказал собеседник агентства, при подборе кандидатов учитывалась многоступенчатая методика, в ходе которой соискатели в том числе проходили тестирования и собеседование.

Источник сказал, что был создан портрет «идеального губернатора» на примере наиболее успешных регионов страны: Москвы, Калужской и Белгородской областей, Татарстана и ряда других. В ходе собеседований с их главами был составлен список качеств, которыми должен обладать эффективный руководитель.

«Среди них – нацеленность на достижение результата, способность коммуницировать с населением, региональными элитами и СМИ, масштабное стратегическое мышление и ряд других», – сказал источник.

Он добавил, что кандидатов на посты губернаторов подбирали из президентского кадрового резерва с учетом результатов их работы на предыдущих постах. Для того, чтобы составить максимально полную характеристику претендентов на должности глав регионов, были опрошены их коллеги, подчиненные и начальники.

«В обязательном порядке учитывались ожидания жителей самого региона: есть ли запрос на земляка, или для территории более предпочтителен “варяг”, – отметил он.

Собеседник агентства также рассказал, что пост губернатора каждого региона подбиралось по три претендента, и окончательный выбор оставался за президентом.

С начала февраля в отставку подали главы пяти российских регионов: Карелии, Бурятии, Рязанской и Новгородской областей, а также Пермского края.