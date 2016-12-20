16:18

Петербургский губернатор Георгий Полтавченко не согласовывал передачу Исаакиевского собора РПЦ с президентом Владимиром Путиным и не заказывал социологических опросов перед принятием решения. Об этом сообщают «Дождь», РБК, «Интерфакс», и «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле.

По данным РБК, из-за этого Кремль «оказался в сложном положении: отказать РПЦ в передаче собора было бы неправильно, но проблему, связанную с недовольством жителей и деятелей культуры, решить надо».

У жителей Петербурга вызвало напряжение то, что «с ними никто не посоветовался» по поводу передачи собора, свидетельствуют данные социального опроса, который заказала Администрация президента после того, как Полтавченко объявил свое решение. Отношение к губернатору в худшую сторону изменится более чем у половины опрошенных, если собор перейдет РПЦ.

Существует несколько вариантов развития ситуации, наиболее вероятным из которых выглядит совместное пользование собором со стороны города и церкви. По такой же схеме существует Храм Христа Спасителя, пояснил собеседник РБК.

Процедура передачи займет 27 месяцев, а за это время «эмоции сторон пройдут, и можно будет попробовать найти такой компромисс», указывают источники.

Георгий Полтавченко сообщил о передаче Исаакиевского собора РПЦ в начале января. Он пообещал, что собор сохранит свою музейную функцию, а церковь сообщила, что плата за вход в собор будет отменена.

Это решение повлекло за собой протесты со стороны жителей Санкт-Петербурга. Также активисты подали иск с просьбой проверить законность передачи собора РПЦ, но суд отказался его рассматривать.