17:12

Арбитражный суд Свердловской области определил размер средств, который выделяется на содержание депутата регионального законодательного собрания Ильи Гаффнера, признанного банкротом в середине 2016 года, и его детей. Об этом говорится в определении суда, которое, судя по карточке дела, было опубликовано 15 февраля. 17 февраля на него обратило внимание РАПСИ.

«Суд полагает необходимым исключить из конкурсной массы должника денежные средства в размере 10 653 рубля в месяц на содержание Гаффнера И.В., 30 621 рубль в месяц – на содержание детей, за период с 01.02.2017 по 31.03.2017», – отмечается в определении суда.

Ранее Гаффнер просил исключить из конкурсной массы средства в размере прожиточного минимума для него самого и трех детей за период с 1 февраля до окончания процедуры реализации имущества, а также 208,5 тысячи рублей за истекший период. Таким образом, суд удовлетворил его требования частично.

Гаффнер был признан судом банкротом в июле 2016 года. В январе 2017 года арбитраж продлил срок реализации его имущества на четыре месяца.

Гаффнер получил известность после того, как в январе 2015 года посоветовал россиянам «поменьше питаться» во время кризиса. «Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод», – сказал тогда депутат.