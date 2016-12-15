В современной Африке, как в былые времена в Греции, есть всё: кричащее богатство и страшная бедность, стремительное экономическое развитие и по-настоящему средневековые хозяйственные уклады, жесткие диктатуры и «провалившиеся государства», существующие только на бумаге. В этом сходство современной Африки с постсоветским пространством. Различия огромны, и одно из них состоит в том, что если в странах бывшего Советского Союза демократия переживает трудные времена, то в Африке продолжается процесс демократизации. По оценке Freedom House, в конце 2016 года 22 из 54 африканских стран были электоральными демократиями, в то время как в 1990 году их было всего четыре.