18:00

Жена президента Зимбабве Роберта Мугабе заявила, что он должен принять участие в следующих выборах главы государства даже «в виде трупа». Об этом сообщает Associated Press.

По словам Грейс Мугабе, сторонники нынешнего президента должны вписать имя главы государства в бюллетени, даже если он умрет, чтобы показать свою любовь к нему. Она упрекнула членов правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт» (Zanu-PF), что те устраивают заговоры с целью забрать власть у Роберта Мугабе.

Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года и является старейшим в мире действующим руководителем государства. 21 февраля 2017 года ему исполнится 93 года. В декабре прошлого года он заявил, что намерен участвовать в следующих выборах президента, которые намечены на 2018 год.

Среди стран Африки Зимбабве является одной из беднейших. В период мирового финансового кризиса 2008–2009 года инфляция в стране достигла рекорда в мировой истории (официально она составляла 231 миллион процентов, однако аналитики предполагали, что на самом деле рост цен разгонялся до 4 миллиардов процентов). Из-за гиперинфляции в Зимбабве отказались от собственной валюты и использовали при расчетах доллар США и британский фунт стерлингов; в 2016 году государство решило выпустить банкноты, эквивалентные по номиналу американской валюте, так называемые зимбабвийские бонды.