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Привычка президента США Дональда Трампа проводить выходные в загородном клубе обойдется бюджету США в «миллионы долларов». Об этом сообщает The Washington Post.

За время пребывания Барака Обамы на посту президента Трамп написал более 10 твитов о том, что глава государства слишком часто ездит играть в гольф на выходные. Сам Трамп за первый месяц совершил уже три таких поездки.

В газете подсчитали, что поездки президента в загородный клуб Mar-a-Lago для игры в гольф обошлись в $10 млн – эти деньги идут на береговую охрану, военные расходы, безопасность персонала и расходы на перемещение вещей президента. Все поездки Барака Обамы и его семьи за 8 лет его правления обошлись в $97 млн, подчеркивает издание.

Кроме того, охрана Trump Tower, в которой на данный момент проживает Мелания Трамп с сыном, обойдется в $183 млн за год. Издание отмечает, что сын президента Эрик Трамп также совершает заграничные бизнес-поездки за счет бюджета. Счет за его проживание в гостинице в Уругвае, например, обошелся почти в $98 тысяч.