Известно, что дети предпочитают более сладкую пищу, чем взрослые. Это особенность работы человеческого мозга. Где-то в одном из его уголков сохранилось усвоенное с древних времен правило: горькое может быть несъедобным или ядовитым, а сладкое – верное указание на калории и энергию. Сейчас наша эволюционная любовь к сладкому превратилась в проблему. В современном мире она ведет не к выживанию, а наоборот – ожирению и болезням. Мы пытаемся решить эту проблему, ограничивая себя и своих детей в газировке, пирожных и фаст-фуде (несладкий только на первый взгляд). Но, возможно, есть лучший выход. Его обещает нейрогастрономия – новая область, которая пытается изменить не саму еду, а то, как человек воспринимает ее вкус. Ученые считают, что мы можем не только привыкнуть есть более здоровую пищу, но и не ощущать себя при этом так, будто постоянно чем-то жертвуем. Чтобы этого добиться, придется ввести в заблуждение мозг и заставить его думать, что брокколи вкуснее, чем шоколадка.