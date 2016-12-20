19:19

Власти Малайзии пытаются скрыть факты, относящиеся к расследованию дела гражданина КНДР, который был убит 14 февраля. Так в Северной Корее прокомментировали ведущееся расследование, передает Reuters.

«Малайзийская сторона провела вскрытие без нашего разрешения и свидетельства, поэтому мы категорически отвергаем любые результаты вскрытия, проведенные в одностороннем порядке», – заявил посол КНДР Кан Чхоль.

В заявлении посол не назвал имя убитого, но в полиции Малайзии 14 февраля подтвердили, что убитый – Ким Чен Нам, который был сводным братом лидера КНДР Ким Чен Ына. В КНДР уверены, что Малайзия находится «в сговоре с враждебными силами». Позднее в публикации Reuters слова о враждебных силах отсутствовали.

Это первый комментарий Северной Кореи по поводу убийства Ким Чен Нама.

Ранее Малайзия отказалась передать тело Ким Чен Нама КНДР. Однако позднее премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что после проведения вскрытия тело может быть передано Северной Корее. Судмедэксперты произвели вскрытие тела 15 февраля, его результаты пока не обнародованы. 17 февраля малайзийская полиция сообщила, что без предоставленного ей образца ДНК семьи Кима его тело не будет передано КНДР.

Об убийстве Ким Чен Нама стало известно 14 февраля. По данным The Times, убийство было совершено группой из шести человек. Малазийская полиция уже задержала в рамках расследования двух женщин и одного мужчину.

По данным The Guardian, Ким Чен Нам был окружен около стойки регистрации, после чего одна из женщин применила удушающий прием и отравила его быстродействующим ядом. По одной из версий, это было сделано с помощью платка, который был прижат к его лицу. Сразу после убийства СМИ писали, что это было сделано с помощью отравленных игл.

Собеседники The Korea Times утверждали, что Ким Чен Нам был убит из-за наследства, которое ему оставил его отец, предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир. Убитый также якобы распоряжался деньгами своего дяди Чан Сон Тхэка, который был казнен в 2013. Ким Чен Ын якобы приказал брату вернуться на родину с деньгами, но тот отказался, что «сильно разозлило» лидера Северной Кореи.