20:20

В Минске прошел «Марш рассерженных белорусов», протестующие потребовали у властей отменить президентский декрет «О тунеядцах». Текстовая и видеотрансляция велась на «Хартия'97».

Около двух тысяч участников акции прошли по проспекту Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам и стали демонстративно сжигать извещения из налоговых инспекций о необходимости уплатить сбор на тунеядство.

«Мы даем властям месяц на выполнение наших требований. Если они откажутся – 25 марта мы соберемся снова вместе», – заявил один из организаторов акции Николай Статкевич.

Демонстранты подготовили резолюцию, в которой содержатся требования к правительству остановить снижение реальных доходов населения, «вернуть народу свободные, справедливые выборы».

В апреле 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества».Согласно указу, граждане Белоруссии, иностранцы и лица без гражданства, постоянно живущие на территории страны, но не платящие налоги, должны ежегодно оплачивать сбор в размере 20 базовых величин – около $250.