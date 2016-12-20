22:18

Трехлетний ребенок погиб и 15 человек ранены в результате взрыва в турецком городе Вираншехир на юго-востоке страны, передает Reuters.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил о трех погибших.

Взрыв автомобиля произошел возле дома с квартирами сотрудников суда и прокуратуры. Устройство было приведено в действие с помощью пульта дистанционного управления, добавляет агентство Anadoulu.

Ранее в начале января рядом со зданием суда в Измире произошел взрыв. Его жертвами стали два человека, еще 11 получили ранения. Уточнялось, что нападавшие были вооружены гранатами и автоматами Калашникова.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация, однако власти страны считают, что нападение организовали боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).