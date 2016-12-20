22:03

Сотрудники пограничного управления ФСБ России в Крыму сообщили о задержании гражданина Украины Сеита-Ибраима Зайтуллаева за попытку незаконного пересечения госграницы, передает «Интерфакс».

«В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челибиджихана», – отмечает агентство.

Во время личного осмотра у него также обнаружили удостоверение участника «Аскера». Зайтуллаева рассказал, что в батальоне идет подготовка к проведению диверсий в Крыму.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

ФСБ в августе 2016 года отчиталась о задержании в Крыму нескольких человек, якобы работавших на украинскую разведку. На видеозаписях допроса они подтверждали, что действовали в интересах Киева и намеревались устроить диверсии. В ноябре ФСБ объявила о задержании в Севастополе еще нескольких участников «группы разведуправления Минобороны Украины». Киев отвергает наличие диверсантов в Крыму.