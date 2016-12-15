22:56

Немецкое литературное агентство Wiedling Literary Agency, представляющее на международном рынке авторские интересы Захара Прилепина, решило отказаться от сотрудничества с ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в адрес клиентов.

По словам руководителя агентства Томаса Видлинга, причиной такого решения стало то, что Прилепин на Донбассе «составил свой батальон, стал заместителем командира и сам взял в руки оружие».

В письме Видлинг подчеркнул, что агентство выполнит контрактные обязательства перед издательствами, которые публикуют переводы книг российского автора. Однако причитающиеся по этим контрактам отчисления компания перечислит Amnesty International.

Ранее о том, что Захар Прилепин стал заместителем командира батальона ДНР, сообщил телеканал «Дождь».

Среди клиентов агентства Wiedling такие российские писатели, как Дарья Донцова, Михаил Шишкин, Дина Рубина, Леонид Юзефович, Дмитрий Глуховский и другие. У компании также есть права на произведения Бориса Пастернака, Юрия Трифонова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова.