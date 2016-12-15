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Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного». Об этом сообщается на сайте агентства.

Аналитики Moody's объясняют такое решение стратегией фискальной консолидации, осуществляемой российским правительством. Эта программа, по мнению авторов исследования, позволит снизить зависимость России от нефтегазовых доходов.

На улучшение прогноза также повлияло восстановление экономики после двухлетней рецессии. В отчете говорится, что на стабилизацию рейтинга оказали влияние и «внешние условия», в том числе повышение цен на нефть.

В апреле 2016 года Moody's присвоило России негативный прогноз из-за рисков для экономики, связанными с падением цен на нефть. По мнению аналитиков агентства, сейчас риски снизились, что позволило улучшить прогноз до «стабильного».

При этом, отмечается в отчете, геополитические риски продолжают оказывать давление на рейтинг России. «Продолжающиеся территориальные споры на Украине» и возросшая вовлеченность Москвы в сирийский конфликт создают препятствия для улучшения прогнозов.

В сентябре 2016 года прогноз по долгосрочным рейтингам России с «негативного» до «стабильного» повысило международное агентство Standard & Poor's. Это связывали со «снижением внешних рисков и продолжающимися корректировками в экономике»