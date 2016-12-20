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Сумма сделки по покупке группой PSA, в которую входят бренды Peugeot и Citroёn, автопроизводителя Opel может составить $2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, французская компания собирается заплатить американскому концерну General Motors, которому принадлежит Opel, около $1 млрд наличными, а также взять на себя $1 млрд долгов автопроизводителя.

Источники Bloomberg утверждают, что о сделке может быть объявлено 23 февраля, когда PSA планирует обнародовать свой годовой отчет. Однако есть вероятность, что подписание договора может быть отложено.

О том, что PSA ведет переговоры о приобретении европейского бизнеса General Motors стало известно 14 февраля.

Если сделка произойдет, PSA Group станет вторым по величине автопроизводителем в Европе после Volkswagen и займет 16% рынка. Концерн General Motors, таким образом, может полностью уйти с не прибыльного для него европейского рынка.