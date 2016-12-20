04:14

Генеральный директор кинокомпании Paramount Pictures Брэд Грей может покинуть свой пост в ближайшем будущем. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Грей возглавлял Paramount Pictures с 2005 года. По данным агентства, причиной его отставки могла стать неэффективность работы кинокомпании в течение нескольких лет.

Временным управляющим, по словам источников Reuters, будет назначен гендиректор медиаконгломерата Viacom Боб Бэкиш. Он планирует сделать студию одним из ключевых брендов группы.

Представители Грея и Viacom отказались от комментариев.

Paramount Pictures является подразделением конгломерата Viacom. В 2016 году кинокомпания оказалась в центре спора бывшего гендиректора Viacom Филиппа Даумана и контролирующего акционера Viacom Самнера Редстоуна по поводу продажи доли в Paramount.