07:11

Полиция Малайзии арестовала четвертого подозреваемого в убийстве брата руководителя КНДР Ким Чон Нама, сообщает Reuters.

Им оказался 47-летний гражданин Северной Кореи, уточняет агентство.

Ким Чен Нам был отравлен 14 февраля. По данным The Times, убийство совершила группа из шести человек. Ранее сообщалось, что в рамках расследования малазийская полиция задержала двух женщин и одного мужчину.

По версии The Guardian, в аэропорту Куала-Лумпура около стойки регистрации Ким Чен Нама окружили предполагаемые убийцы, одна из которых применила удушающий прием и отравила его быстродействующим ядом. Состав яда пока не определен.

Власти КНДР обвинила Малайзию в попытке скрыть факты, относящиеся к расследованию дела, после того, как малазийская сторона отказалась передать тело Ким Чен Нама на родину. Министр внутренних дел страны Ахмад Захид Хамиди заявил, что это могут сделать только после вскрытия.

Первое вскрытие было проведено 15 февраля, однако его результаты не были обнародованы. Позже полиция Малайзии объявила о решении провести повторную экспертизу.

Заметка дополняется.