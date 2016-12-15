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Если роботы будут выполнять работу вместо людей, то их труд также должен облагаться налогами. Такое мнение высказал сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью Quartz.

По его словам, налог на роботизированный труд может замедлить, по крайней мере, временно, распространяющуюся автоматизацию производства, а также профинансировать другие виды наемного труда. Гейтс напомнил, что текущие налоговые отчисления с зарплаты работников-людей служат источником финансирования социальных программ, в том числе здравоохранения.

В то же время создатель Microsoft признал пользу роботов, которые освобождают людей от выполнения определенной тяжелой работы и позволяют им трудиться в сферах, где имеется нехватка людских ресурсов (например, в сфере образования).

Quartz напоминает, что ранее ввести робоналог предлагали в Евросоюзе. Однако это предложение было отклонено Европарламентом в середине февраля.

Главный экономист Банка Англии еще в ноябре 2015 года предупреждал, что из-за автоматизации рабочих процессов под угрозой находятся 80 млн рабочих мест в США и 15 млн – в Великобритании. Он отмечал, что замена людей роботами усилит расслоение общества по доходам, так как автоматизируются в первую очередь места с самыми низкими зарплатами.

В январе 2017 года в Сбербанке заявили, что намерены заменить роботами три тысячи сотрудников. Кроме того, президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что к 2025 году штат финансовой организации может уменьшиться вдвое с нынешних 330 тысяч человек за счет активного развития дистанционного банковского обслуживания. Позднее помогать россиянам, которые лишились работы из-за роботов, пообещала РПЦ.