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Бывшая шпионка из КНДР Ким Хён Хви усомнилась в том, что две женщины, предположительно убившие Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, являются специально обученными секретными агентами. Об этом она рассказала в интервью японской газете Mainichi.

По мнению Ким Хён Хви, убийцы Ким Чен Нама, скорее всего, были наемниками-любителями. Она усомнилась, что они прошли жесткую психологическую и физическую подготовку в спецслужбах КНДР.

Как сообщает Reuters со ссылкой на малайзийские СМИ, одна из задержанных по делу Ким Чен Нама женщин заявляла, что думала – она участвует в массовом розыгрыше. В свою очередь, Ким Хён Хви заметила, что в этом случае женщина не убегала бы с места преступления.

Ким Хён Хви также обратила внимание на дату убийства Ким Чен Нама – 13 февраля. По ее словам, не случайно, что она близка к дню рождения предыдущего руководителя КНДР Ким Чен Ира, отца Ким Чен Нама и Ким Чен Ына (16 февраля) и кузена Ким Чен Ына – Ли Иль Нама (25 февраля, Reuters называет 15 февраля).

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