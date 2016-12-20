11:15

Белорусская компания BelOil Polska (дочернее предприятие государственной «Белоруснефти») договорилась о покупке нефти в Иране. О соответствующем соглашении 18 февраля сообщается в пресс-релизе Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Согласно сообщению NIOC, BelOil Polska закупила 600 тысяч баррелей нефти с поставкой в феврале 2017 года. Отмечается, что это первая поставка сырья из Ирана в Белоруссию после снятия международных санкций с Тегерана в прошлом году.

О сделке BelOil с Ираном 16 февраля рассказали неназванные источники Reuters. По их данным, партия сырья на 600 тысяч баррелей (80 тысяч тонн) должна быть отправлена в Белоруссию через черноморский порт Одессы или через балтийский Вентспилса. В NIOC не уточнили маршрут поставок.

Сообщение о закупке иранской нефти было сделано на фоне нефтегазового спора Белоруссии с Россией. В начале февраля Москва решила сократить поставки нефти в связи с имеющейся у Белоруссии задолженностью по газу. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позицию РФ «издевательством» и добавил: «Спор шел исключительно по газу. Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть». Он также подчеркнул, что в случае необходимости Белоруссия обойдется и без российской нефти, хоть это и «будет очень трудно».

Опрошенные ТАСС эксперты сочли покупку Минском нефти у Ирана «имиджевым жестом». По их мнению, поставки иранского сырья не смогут заменить поставки из России.