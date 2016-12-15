12:04

Компания Илона Маска SpaceX отложила первый полет на Марс на два года. Об этом сообщает The Verge.

Как рассказала президент SpaceX Гвин Шотуэлл, теперь компания рассчитывает на первый запуск корабля к Марсу в 2020 году. Ранее планировалось, что корабль Red Dragon («Красный дракон») будет отправлен на планету в 2018 году.

Шотуэлл пояснила, что SpaceX нужно больше времени и ресурсов для развития программы экипажей и создания ракет Falcon Heavy. По словам Шотэулл, первый запуск Falcon Heavy должен состояться летом 2017 года.

В декабре прошлого года SpaceX также объявила о переносе запуска первого пилотируемого корабля Dragon на МКС – с конца 2017 года на май 2018-го. Сейчас Шотэулл подтвердила эти планы.

Вечером 18 февраля SpaceX планирует запустить к МКС ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon. NASA будет транслировать запуск, который намечен на 10:01 по восточному времени (18:01 мск).