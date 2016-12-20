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Россия предложила «в любой момент» предоставить помощь международным следователям по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. Об этом сообщается в пресс-релизе Росавиации.

«Несмотря на то, что Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора», – отмечается в сообщении.

В Росавиации также объяснили, почему передали голландским экспертам необработанные данные с радиолокаторов. В ведомстве подчеркнули, что они были направлены специалистам «в максимально подробном виде – необработанными – что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности».

«Формат ASTERIX же, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора», – подчеркнули в Росавиации.

В конц января стало известно, что голландская сторона намерена повторно запросить у России данные с радаров для расследования катастрофы рейса MH17 в Донбассе. Тогда же в прокуратуре Нидерландов говорили, что эта информация была предоставлена в нестандартном формате.

Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в 2014 году. В результате погибли 298 человек, большинство из которых были подданными Нидерландов. В 2015 году расследовавшая катастрофу международная комиссия пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой «земля-воздух», запущенной с «Бука». С этими выводами согласились и Россия, и обе стороны украинского конфликта.

15 февраля 2017 года международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала доклад, в котором ответственным за сбитый «Боинг» назвала бывшего российского военного Сергея Дубинского (ранее известного как боец вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики «Хмурый»). Дубинский позднее прокомментировал доклад Bellingcat и заявил, что он был опубликован с целью «увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского “Бука”».