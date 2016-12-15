13:04

Соединенные Штаты должны проследить за тем, чтобы Россия несла ответственность за события на Украине и выполняла минские соглашения для деэскалации конфликта на востоке страны. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает CNN.

Пенс отметил, что американская сторона продолжит предпринимать усилия в этом направлении, даже в условиях поиска взаимопонимания между Россией и США, которое, «как вы знаете, президент [США Дональд] Трамп считает возможным найти».

В свою очередь, в Совете Федерации РФ уже выразили разочарование заявлениями Пенса, передает «Интерфакс». Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что такой подход «позволяет Украине, киевским властям бесконечно саботировать минские соглашения».

«Для Киева, судя по всему, собственно урегулирование на юго-востоке вторично по отношению к желанию отомстить России и продолжать удерживать Россию под санкциями и в состоянии конфронтации с западным миром», – пояснил Косачев.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на конференции в Мюнхене заявила, что у нее еще осталась надежда на минские соглашения – то «единственное, что у нас есть для продолжения диалога». Однако формальных оснований для реализации этих договоренностей Меркель пока не видит.

«Минские договоренности исходили из того, что мы с первого дня после прекращения огня примем все политические шаги. Но тогда не удалось обеспечить прекращение огня в период более 3–4 дней. Поэтому с формальной точки зрения мы пока не можем сейчас начинать политический процесс», – пояснила она.

Пенс в начале февраля говорил, что в зависимости от «поведения России» в ближайшие несколько месяцев так или иначе будет решен вопрос снятия с нее международных санкций. Таким образом он ответил на вопрос, будут ли санкции оставаться в силе «до тех пор, пока Россия нарушает перемирие на Украине».