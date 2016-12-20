18:09

Компания Илона Маска SpaceX по техническим причинам отложила намеченный на 18 февраля запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon («Дракон») к Международной космической станции. Об этом сообщает NASA.

Онлайн-трансляция запуска велась на сайте SpaceX, обратный отсчет был приостановлен за 13 секунд до запуска. Новый запуск намечен на 19 февраля, на 9:38 по времени Восточного побережья США (17:38 по Москве).

https://twitter.com/SpaceX/status/832969240147660800

Корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн груза, в том числе продукты питания для экипажа и материалы для научных экспериментов. Запуск планируется со стартового комплекса LC-39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, «исторической площадки», откуда отправлялись корабли по программе Space Shuttle и миссии «Аполлон». Последний запуск с LC-39 был произведен в 2011 году.

Это будет второй запуск Falcon 9 после аварии в сентябре 2016 года, когда ракета-носитель взорвалась при старте во время испытаний на мысе Канаверал. Первый после аварии запуск ракеты состоялся с базы Ванденберг ВВС США в Калифорнии в середине января 2017 года.

В декабре прошлого года SpaceX также объявила о переносе запуска первого пилотируемого корабля Dragon на МКС – с конца 2017 года на май 2018-го. 18 февраля в компании подтвердили эти планы, одновременно сообщив, что первый полет на Марс откладывается на два года – с 2018 на 2020.