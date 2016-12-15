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Некоторые заявления западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствуют о том, что «холодная война» продолжается. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться. Однако с “холодной войной” этого пока не произошло, если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США», – пояснил министр.

По его словам, НАТО «так и осталась институтом холодной войны». Как передает РИА Новости, Лавров добавил, что расширение альянса «привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе».

Ранее 18 февраля вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Мюнхене, заявил, что российская сторона должна нести ответственность за ситуацию на Украине и соблюдать минские договоренности. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что пока формальных условий для соблюдения минских соглашений она не видит.

В ответ Лавров подчеркнул, что минским соглашениям нет альтернативы, и призвал Киев выполнять свои обязательства по ним. Глава МИД РФ пообещал, что Москва не снимет свои санкции с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Что касается отношений с США, Лавров заявил, что Москва хотела бы с Вашингтоном «прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность».