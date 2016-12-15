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Промышленное производство в России по итогам 2016 года выросло на 1,3%. Такие уточненные данные 18 февраля опубликовал Росстат. Согласно предыдущей оценке, представленной в конце января, промышленный рост в стране составил 1,1%.

В январе 2017 года, по данным Росстата, промпроизводство увеличилось на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По сравнению с декабрем 2016 года январский показатель опустился на 23,8%.

В Минэкономразвития изначально ожидали, что за 2016 год промпроизводство вырастет на 0,4%, но в конце декабря прогноз был улучшен сразу до 1%. Даже без учета нынешней корректировки годовой промышленный рост в России оказался лучше ожидаемого.

В январе и феврале Росстат также дважды улучшал оценку по снижению отечественного ВВП в 2015 году – сначала с 3,7% до 3%, а затем до 2,8%. После этого экономисты объяснили, что сокращение экономического спада связано с пересмотром метода расчета расходов России на оборону.

Бывший зампред ЦБ, старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко в начале января отметил, что в связи с пересмотром данных Росстата по ВВП, отказом ведомства от публикации ежемесячных данных о динамике инвестиций в экономике РФ, а также корректировке данных по промпроизводству «получается весьма печальная картина – по большому счету, обоснованно утверждать, куда и с какой скоростью движется российский экономический корабль, и в каком состоянии находятся его элементы, сегодня невозможно».