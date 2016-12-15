17:03

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом 18 февраля сообщается на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В список документов, которые признаются Россией в соответствии с данным указом, входят, среди прочего, документы, удостоверяющие личность, об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении или расторжении брака, перемене имени, о регистрации транспортных средств.

В указе подчеркивается, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права». Отмечается также, что признание документов будет временным – «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений».

Кроме того, указ предоставляет право украинским гражданам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, въезжать в Россию и выезжать из нее на основании документов, удостоверяющих личность (в случае несовершеннолетних – по свидетельству о рождении).

Ранее в Кремле заявляли, что официально паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Россия не признает. Однако, как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские компании, а также муниципальные и местные органы власти признают паспорта ДНР и ЛНР «исключительно из гуманитарных соображений».

В начале февраля РБК опубликовало результаты своего расследование, которое показало, что владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут использовать их на территории России: например, покупать билеты на внутренние авиарейсы и поезда дальнего следования, а также бронировать гостиницы. При этом неназванный источник РБК в Госдуме объяснил, что российские власти и компании «закрывают глаза на эти паспорта, чтобы люди могли передвигаться по России», но о дальнейшей формализации отношений с республиками речь не идет.

Ранее 18 февраля вице-президент США Майкл Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил об ответственности России за ситуацию на Украине и призвал Москву выполнять минские соглашения. Заявления Пенса раскритиковали в Совете Федерации, а глава МИД РФ Сергей Лавров призвал к выполнению минских договоренностей Украину, добавив, что до этого Россия не снимет санкции с Евросоюза.