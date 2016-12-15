18:38

«Нормандский формат» по урегулированию конфликта в Донбассе (Россия, Украина, Германия, Франция) меняться не будет. Об этом сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, передает «Интерфакс».

«Мы говорили о расширении формата с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Мы договорились о контактах с США. Но думаем, что существующий формат надо сберечь. США на это согласились», – рассказал министр.

По словам Габриэля, следующая встреча «нормандской четверки» пройдет в течение нескольких недель. На встрече 18 февраля участники «четверки» договорились реализовать минские договоренности о режиме тишины, отводе тяжелых вооружений и предоставлении миссии ОБСЕ возможности контролировать этот отвод.

Участники саммита также согласовали доступ представителей Международного комитета Красного Креста к пленным, а также призвали прекратить блокаду железнодорожных и других путей в Донбассе, поскольку это вредит как тем, кто экспортирует уголь, так и тем, кто его принимает, чтобы выработать электроэнергию.

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен результатами встречи «нормандской четверки», передает Reuters. По его словам, участникам «нужны весомые результаты, а не просто пара заявлений».

В октябре 2016 года лидеры стран «нормандской четверки» провели встречу впервые за год. По итогам встречи стороны, в частности, договорились о вводе на территорию Донбасса вооруженных миротворцев.