19:20

Подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса означает выход Москвы из минского процесса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает «Интерфакс».

По словам Турчинова, такой шаг означает, что российский президент «юридически признал квазигосударственные террористические группировки», которые «прикрывали оккупацию Россией части Донбасса».

В свою очередь, представители Донецкой и Луганской республик поблагодарили Россию за признание документов. В частности, глава ДНР Александр Захарченко заявил, что «если Родина-Мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба – справедлива, значит, наши жертвы не напрасны, значит, наши надежды оправданны».

Глава ЛНР Игорь Плотницкий, комментируя указ, заявил: «Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета. Решение Владимира Путина – яркая иллюстрация того, кто именно для нас является братским народом».

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