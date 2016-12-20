18 февраля, 22:45

В Республике Коми задержан лидер и семь членов ОПГ «Пичугина», сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствие подозревает Юрия Пичугина в создании преступной организации, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе обыска по местам жительства Пичугина и его сообщников в Москве, Пятигорске и Сыктывкаре правоохранительные органы обнаружили запасы оружия.

«Вор в законе» Юрий Пичугин был неоднократно судим за кражи и грабежи, по некоторым данным, входил в окружение Деда Хасана. Его называют одним из лидеров уголовного мира Коми.

По версии следствия, в 1994 года Пичугин создал на территории республики преступную группу, к участию в которой привлек бывших спортсменов и военных. Они незаконно изымали деньги у предпринимателей, грабили магазины, занимались телефонным мошенничеством и совершали мошеннические действия в сфере недвижимости.