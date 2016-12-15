18 февраля, 23:35

Венгерский фильм «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди получил «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале. Об этом организаторы сообщают в твиттере.

Кинолента рассказывает о работниквах скотобойни в Будапеште, которым снится одинкаовый сон, в которым они являются оленями, блуждающими по зимнему лесу.

Издание Hollywood Reporter отмечает, что победа этой кинокартины на конкурсе стала «сюрпризом». Изначально фаворитом жюри была работа финского режиссера Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды» о сирийском беженце.

Каурисмяки получил звание лучшего режиссера на кинофестивале. Приз за «Лучшего актера» получил исполнитель главной роли в немецкой картине «Яркие ночи» Георг Фридрих. Лучшей актрисой стала Ким Мин-хи, сыгравшая в фильме «В одиночестве на ночном пляже».

Лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале признали картину Диого Коста Амаранте «Маленький город». Гран-при жюри получил Ален Гомес с лентой «Фелисите».

Берлинский кинофестиваль проводится ежегодно с 1951 года. В отличие от Каннского кинофестиваля, Берлинале ориентирован на «прогрессивный геополитический кинематограф».