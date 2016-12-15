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На юго-востоке Турции полиция задержала 26 человек по подозрению в подрыве автомобиля, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Associated Press.

В числе главных подозреваемых задержан владелец грузовика, в котором находилось взрывное устройство, уточняет агентство.

17 февраля в городе Вираншехир возле дома с квартирами сотрудников суда и прокуратуры произошел взрыв. В результате атаки погиб мужчина и трехлетний ребенок. Еще 11 человек были госпитализированы с ранениями. Среди пострадавших также оказалась жена прокурора.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна организация, однако власти Турции считают, что нападение организовали боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).

С лета 2015 года в Турции произошла серия террористических атак, в результате которых в общей сложности погибли более 550 человек.