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Во Франции 65% избирателей хотят снятия кандидатуры Франсуа Фийона с президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP), сообщает Reuters.

Репутация Фийона снизилась в связи с расследованием о фиктивном трудоустройстве его супруги. Ранее Le Canard enchaine сообщила, что Пенелопа Фийон якобы незаконно получила €500 тысяч, работая парламентским помощником мужа.

Подобный опрос среди французских избирателей был проведен 5 января. Тогда 68% респондентов выступили против выдвижения Фийона на выборы. При этом среди приверженцев Республиканской партии 64% пожелали, чтобы кандидат участвовал в выборах. В новом опросе этот показатель вырос до 70%.

Бывший премьер-министр республики Франсуа Фийон, известный своими пророссийскими высказываниями, победил на праймериз правых и центристов во Франции 27 ноября. Его главным соперником и фаворитом предвыборной гонки является бывший министр экономики Эмманюэль Макрон.