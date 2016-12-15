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Британские и американские спецслужбы нашли доказательства причастности россйиских властей в причастности на покушение на экс-премьера Черногории Мило Джукановича в октябре 2016 года. Об этом пишет газета Sunday Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

Как отмечают собеседники издания, на причастность России к заговору «на высоком уровне» указывают перехваченные телефонные разговоры, электронные письма и другие свидетельства.

«Речь идет о заговоре, цель которого – развалить или подмять под себя правительство Черногории. Трудно представить, что исполнители не получали указания», – заявил источник газеты из британского правительства.

Власти Черногории осенью 2016 года объявили о предотвращении попытки государственного переворота – она планировалась в день парламентских выборов 16 октября. Сообщалось, что его готовили «русские националисты». Они якобы собирались «взять штурмом» парламент страны.

По делу проходят около двух десятков человек, большинство из которых являются гражданами Сербии. Часть из них арестована. Ранее сообщалось, что в организации покушения обвиняются россияне Эдуард Широков и Владимир Попов. Однако позже с Попова сняли подозрения в покушении на Джукановича.

После того, как в октябре из Сербии депортировали нескольких россиян, в Белград прибыл глава Совбеза РФ Николай Патрушев. Он, по данным СМИ, принес свои извинения за «не санкционированную» Кремлем попытку переворота в Черногории, к которой оказались причастны российские граждане. В МИДе России информацию об извинениях опровергли и назвали провокацией.