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Новые инструкции для иммиграционных ведомства США, которые подготовило Министерство внутренней безопасности, предписывают «повысить планку первоначального отбора» тех, кто просит убежище в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Офицеры службы иммиграции должны будут «выпытывать всю необходимую информацию», действительно ли у заявителя есть «веские основания» опасаться преследования на родине.

Reuters отмечает, что документы не дают конкретных критериев, что следует считать «обоснованным опасением» преследования.

Как уточняет агентство, интервью с беженцами проводят сразу после получения прошения об убежище, чаще всего на границе или в центрах содержания мигрантов. Обычно соискатели легко проходят этот этап.

Те, кто не соответствует критериям, подлежат ускоренной депортации, если не подали апелляцию. Источники Reuters указали, что новые правила предоставляют миграционным службам «широкие полномочия» для определения, какие заявки могут быть с большой долей вероятности одобрены судом.

В Министерстве безопасности отказались комментировать Reuters эту информацию, и рекомендовали задать вопросы Белому дому, который не ответил на вопрос агентства.

Ранее министр внутренней безопасности США Джон Келли подписал распоряжения, которые ускоряют депортацию нелегальный мигрантов. Как пишет The Washington Post, документы расширяют список тех, кто подлежит высылке.

В частности, будет отменено принятое администрацией Барака Обамы правило, по которому депортировать нужно только осужденных за тяжкие преступления и тех, кто связан с террористами.

CNN уточняет, что ускоренный порядок депортации позволит высылать мигрантов быстрее, чем они смогут обратиться в суд и дождаться решения.

Официальный представитель Министерства внутренней безопасности не смогла подтвердить телеканалу, что редакция документов стала окончательной и отказалась комментировать их, пока они не опубликованы.