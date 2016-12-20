09:40

Стивен Кинг и режиссер Джей Джей Абрамс снимут сериал «Касл-Рок». Об этом Кинг сообщил в своем твиттере.

Как пишет The Hollywood Reporter, проект заказал стриминговый сервис Hulu. В сериале будет несколько сезонов, каждый из них расскажет о разных героях произведений Кинга, действие которых происходит в вымышленном городе Касл-Рок.

https://www.youtube.com/watch?v=UGHupqE1LCI

Кинг и Абрамс ранее сняли сериал «11/22/63». Касл-Рок появляется в произведениях Кинга с 1970-х годов, первым романом, действие которого происходит в этом городе, стал «Мертвая зона», вышедший в 1979 году.