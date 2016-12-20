Россия официально признала паспорта и другие документы, выданные самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Сепаратисты уже поблагодарили РФ за поддержку, а Украина расценила указ как «юридическое признание террористических группировок».

В реальности по паспортам сепаратистских республик – Донецкой и Луганской – можно было ездить в Россию и раньше, теперь для этого есть формальное основание. Положение ДНР и ЛНР от этого кардинально не изменится. Они и так получают от России деньги и, по утверждению Киева, оружие – через границу, неподконтрольную украинским властям. Но об официальном признании речи не идет, Москва, как и раньше, допускает возвращение республик в состав Украины.

Что произошло?

Среди признанных документов – паспорта, дипломы, свидетельства о рождении и браке, документы о регистрации транспортных средств и автомобильные номера. Жителям ДНР / ЛНР официально разрешили ездить в Россию без виз, по документам, «выданным органами, фактически действующими на территориях указанных районов».

За указом последовали благодарности от руководства сепаратистов. В Донецке заявили, что «Родина-Мать громко и смело поддерживает нашу борьбу», в Луганске – что «сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета».

Совет безопасности Украины, со своей стороны, назвал происходящее «признанием квазигосударственных террористических группировок, прикрывавших оккупацию Россией части Донбасса». Президент Петр Порошенко – «доказательством оккупации и нарушения международного права».

Указ был подписан на фоне очередного обострения отношений между республиками и Украиной – украинские добровольческие батальоны сейчас проводят экономическую блокаду ДНР и ЛНР.

Признавались ли документы раньше?

Да. Еще год назад в Россию разрешали въезд по документам, выданным сепаратистами Донбасса (это подтвердили в управлении Пограничной службы ФСБ в Ростовской области). Пропускали и транспорт с местными номерами. «Лица, имеющие автомобили с номерными знаками ДНР или ЛНР, имеют полное право передвигаться по территории РФ как участники международного движения», – сообщили тогда же в ГИБДД.

Согласно расследованию РБК, опубликованному в начале февраля 2017 года, по паспортам ДНР и ЛНР в России можно было летать внутренними авиарейсами, покупать железнодорожные билеты, и оформлять номера в гостиницах. Информацию тогда подтвердили как местные жители, так и источники в Госдуме и дипломатических кругах.

Один из таких источников заявил, что документы признаются по неформальной договоренности между Москвой и непризнанными республиками. Он же, впрочем, отметил, что вопрос об официальном признании ДНР и ЛНР «не обсуждается».

Признает ли Россия ДНР и ЛНР?

Официально – нет. Более того, Россия постоянно подчеркивает, что они должны остаться в составе Украины. Распространенная версия сводится к тому, что Москва не хочет брать на себя лишнюю ответственность за полуразрушенный войной Донбасс, а рассчитывает вернуть его под контроль Киева с особым статусом, сохранив влияние на местную власть – чтобы использовать регион для воздействия на Украину в целом.

Формального признания сепаратисты не получили и сейчас. В указе Путина Донецкая и Луганская республики не упоминаются вообще. Речь идет об «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». При упоминании тех, кто выдает паспорта, используется фраза «органы, фактически действующие на территории указанных районов».

Решение названо временным – «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений». Фактически паспорта признаны на неопределенный срок (процесс мирного урегулирования в Донбассе давно зашел в тупик). Но Россия формально не оспаривает принадлежность этих территорий Украине – не говоря уже о том, чтобы претендовать на них самой.

Чем Россия помогает ДНР и ЛНР?