10:55

Полиция разыскивает четырех граждан Северной Кореи по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама, передает AP.

Подозреваемые покинули Малайзию в день убийства брата лидера КНДР, уточнили власти.

В полиции указали, что у них обычные, а не дипломатические паспорта, власти не могут сказать, связаны ли подозреваемые с правительством КНДР, сообщает Reuters. Куда вылетели подозреваемые, неизвестно, власти Малайзии обратились за помощью в Интерпол.

Ранее по делу об убийстве Ким Чен Нама задержали гражданина КНДР, а также женщину с вьетнамским паспортом, подданного Малайзии и гражданку Индонезии.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля, о его смерти стало известно на следующий день, сводного брата Ким Чен Ына отравили неизвестным веществом.

Как пишет New Straits Times, токсикологическая экспертиза может стать самой сложной частью расследования. По мнению экспертов, яд, которым отравили Ким Чен Ына, не такой, какой мог бы быть приготовлен «в номере отеля».

Токсикологи, опрошенные изданием, также допускают, что для убийства могли использоваться сильные опиоиды или рицин (токсин из касторовых бобов).

AFP сообщало, что подготовка токсикологического отчета по делу может занять две недели. Судмедэксперты провели два вскрытия тела, результаты обеих экспертиз пока не опубликованы.

Посол КНДР обвинял власти Малайзии в попытках скрыть факты об убийстве Ким Чен Нама. По его словам, Северная Корея не примет результаты вскрытия «проведенного в одностороннем порядке». КНДР требовала немедленно передать тело Ким Чен Нама, Малайзия отказалась сделать это без предоставления образцов ДНК ближайших родственников убитого.