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В Санкт-Петербурге больше 10 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в поддержку передачи РПЦ Исаакиевского собора. Такие цифры привел в беседе с РИА Новости в Санкт-Петербургской епархии.

По данным МВД, в крестном ходе участвовали 8 тысяч человек, «Фонтанка» пишет о 4 тысячах. Издание уточняет, что среди участников были казаки и байкеры из «Ночных волков».

Как уточняет РИА Новости, крестный ход объединили с церковным шествием, приуроченным ко Дню православной молодежи.

Это второе шествие сторонников передачи храма, аналогичный крестный ход прошел 12 февраля. По оценке «Фонтанки» в ней принимали участие 500 человек, в полиции сообщали о полутора тысячах.

Противники передачи собора РПЦ в тот же день провели свою акцию, число участников оценивалось в тысячу человек.

Власти Санкт-Петербурга передали собор в пользование РПЦ в начале января, что вызвало в городе протесты. Кроме того, противники передачи собора подали иск с просьбой проверить законность решения правительства Петербурга, но суд отказался его рассматривать.

Несколько изданий («Интерфакс», «Ведомости», РБК, телеканал «Дождь») 17 февраля со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что петербургский губернатор Георгий Полтавченко не согласовывал передачу собора РПЦ с президентом Владимиром Путиным.

Как указывало РБК, из-за этого Кремль «оказался в сложном положении: отказать РПЦ в передаче собора было бы неправильно, но проблему, связанную с недовольством жителей и деятелей культуры, решить надо».