16:30

Во Владивостоке полиция задержала организаторов и участников акции против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на иномарки, сообщает «Интерфакс».

Всего задержаны шесть человек, в том числе депутат заксобрания Приморского края. Двое организаторов митинга оштрафованы на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения массовых акций.

Как пишет «Приморье 24», ранее власти города не согласовали акцию, подававший заявку депутат думы Владивостока отозвал ее 18 февраля. После этого митинг решила провести КПРФ, разрешения у коммунистов также не было.

С 1 января 2017 года для постановки на учет иномарок необходимо, чтобы они были оснащены системой безопасности ЭРА-ГЛОНАСС. Регламент не определил порядок установки системы для подержанных или новых автомобилей, которые ввозят в Россию, уточняет «Интерфакс».

К середине февраля на складах таможни Владивостока скопилось около 1,5 тысячи машин. Таможня с 17 февраля начала выдавать паспорта транспортного средства иномаркам без ЭРА-ГЛОНАСС.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обратился к федеральным властям с просьбой отложить на полгода обязательную установку системы на автомобили.