17:10

В Саудовской Аравии впервые прошел Comic Con, передает Reuters. За три дня фестиваля в Джедде его посетили 20 тысяч человек.

Агентство отмечает, что мужчины и женщины стояли в отдельных очередях, но внутри посетители смешивались в одну толпу. Кроме того, мероприятие прерывалось на время пяти ежедневных молитв.

https://twitter.com/gulf_news/status/833174059206717440

Как напоминает Reuters, Саудовская Аравия старается развивать индустрию развлечений в рамках реформ, которые должны снизить зависимость экономики страны от нефти.

В середине 2016 года власти королевства договорились с крупнейшим в мире оператором парков развлечений Six Flags Entertainment о строительстве аттракционов, в том числе аквапарка.

Фестиваль поп-культуры Comic Con проходит с 1970 года в Сан-Диего. Изначально его задумывали как выставку комиксов. Фестиваль проводят также в других страна, с 2014 года Comic Con проходит в России.