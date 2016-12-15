17:49

Яхту Sailing Yacht A владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре, сообщает Yacht Harbour.

Немецкая судостроительная компания Nobiskrug, которая построила яхту, обвинила заказчика Valla Yachts Limited в неуплате €9,8 млн. Также судостроители требуют €5,5 млн, которые, как утверждает компания, заказчик должен субподрядчикам.

Представитель владельца яхты сообщила, что заказчик выплатил верфи деньги на следующий день после того, как она прибыла в Гибралтар. Эта информация передана в арбитаржный суд, слушания назначены на следующую неделю.

Sailing Yacht A считается самой большой парусной яхтой в мире. Ее длина превышает 140 метров, высота мачт – 90 метров. Стоимость судна оценивали в $400 млн.

Яхту впервые спустили на воду осенью 2016 года. Сообщалось, что во время тестового плавания судно не смогло выйти из Балтийского моря из-за моста между Швецией и Данией, а также недостаточной глубины пролива.