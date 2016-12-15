18:53

Около 500 уголовных дел в Манчестере могут пересмотреть из-за подозрения о манипуляциях с тестами на наркотики в лаборатории Randox (Randox Testing Services, RTS) сообщает «Би-би-си».

В рамках расследования задержаны два сотрудника лаборатории. В полиции указали, что теперь предстоит проверить, повлияли ли некорректные результаты на расследования.

Тесты на алкоголь, в том числе для водителей, не подвергались возможным манипуляциям, поскольку не делаются в указанной лаборатории, уточняет Sky News.

Как отмечает The Guardian, это означает, что сотни людей могли стать жертвами судебных ошибок, основанных на неверной экспертизе.

В RTS сообщили, что расследование касается контроля качества данных, а не самих образцов для тестов. Как подчеркнула компания, вопросов к качеству оборудования и надежности методик нет. О возможных махинациях с тестами стало известно в результате внутреннего расследования RTS.