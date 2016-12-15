19:36

Новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые разрабатывают в России, способны преодолеть противоракетную оборону США. Такое заявление в интервью «Россия 1» сделал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США. Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы», – цитирует Рогозина ТАСС.

Вице-премьер добавил, что сейчас на вооружении стоят советские ракеты «Воевода», которых, по его словам, «боятся на Западе». Срок использования ракет продлен до момента, пока не появятся новые, уточнил Рогозин.

Ракетные комплексы Р-36М были приняты на вооружение в 1970-х годах, по классификации НАТО они проходят как SS-18 Satan (Сатана).

Р-36М должны заменить ракеты «Сармат» (РС-28, Satan-2). В октябре 2016 года Минобороны объявило об успешном испытании гиперзвуковой маневрирующей боеголовки, которой планируется оснастить «Сармат».