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Спецслужбы США не нашли доказательств связи предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа с российской разведкой. Об этом Fox News сообщил глава аппарата Белого дома Райнс Прибас.

«Я могу вас заверить, что руководство разведки заверило меня, что [информация о связях штаба Трампа с РФ] не только сильно преувеличена, но и вовсе ложна», – сказал Прибас.

Он также добавил, что материалы о контактах предвыборного штаба с российской разведкой, которые публикуют американские СМИ, – это «мусор».

14 февраля The New York Times писала, что члены избирательного штаба Трампа связывались с российской разведкой до выборов президента США. Издание выяснило, что разведка США перехватила эту информацию в то время, как появилась информация о попытках Кремля вмешаться в американские выборы с помощью взлома серверов Демократической партии. Отмечалось, что спецслужбы не обнаружили доказательств существования какого-либо сговора между Москвой и командой Трампа при организации кибератак.

Среди людей, предположительно контактировавших с Россией, газета называла экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Он сам, в свою очередь, назвал эту информацию «абсурдом». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные о контактах с предвыборным штабом, посоветовал не верить этой информации.

The Wall Street Journal добавила, что разведывательные службы США скрывают от Трампа часть данных, так как опасаются утечек. Издание подчеркнуло, что это, в частности, связано с информацией о контактах сотрудников администрации Трампа с представителями российских властей.

Из-за обвинений в переговорах с послом России в США Сергеем Кисляком ранее уволился бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Thw Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал с российским дипломатом санкции и их возможную отмену. Сам бывший советник подтвердил, что действительно разговаривал с Кисляком, но их разговор касался высылки 35 российских дипломатов.