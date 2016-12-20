22:39

Американская Kraft Heinz отозвала свое предложение о слиянии с Unilever за $143 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отметило, что это заявление последовало спустя два дня после того, как производитель кетчупа объявил о своих планах.

«Наше намерение состояло в том, чтобы вести переговоры на дружеской основе, но нам ясно дали понять, компания Unilever не желает продолжать сделку. Лучше отойти рано, так как таким образом обе компании смогут сосредоточиться на своих собственных независимых планах», – сказал пресс-секретарь Kraft Heinz Майкл Маллен.

Ранее стало известно, что Unilever отвергла предложение о слиянии, так как покупатель «значительно недооценил» реальную стоимость компании. Несмотря на это, представитель Heinz пообещал продолжить работу по согласованию условий возможной сделки.

Как отмечала Financial Times, эта сделка должна была стать одной из крупнейших на рынке.

Заметка дополняется.