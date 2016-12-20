20 февраля исполняется месяц со дня инаугурации Дональда Трампа. Начало его президентства оказалось не менее скандальным, чем его предвыборная кампания. Оно началось с протестных «Женских маршей», собравших миллионы участниц по всей стране уже на следующий день после инаугурации Трампа. Спустя неделю новые массовые протесты вызвал скандальный указ Трампа, ограничивающий въезд на территорию США мигрантов и беженцев. Затем в прессу попало содержание телефонных переговорорв Трампа с Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами, в которых президент США демонстрировал свою некомпетентность. А затем в отношении команды Трампа последовали новые обвинения в возможных кулуарных связях с Россией, в результате которых президент лишился только что назначенного советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Противники Трампа продолжают требовать его импичмента, обвиняя президента в конфликте интересов между его должностью и бизнесом. Но в реальности отстранение Трампа от власти в ближайшее время маловероятно, а значит, США ждут новые скандалы.