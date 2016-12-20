Площадь перед Капитолием в день инаугурации Дональда Трампа в 2017 году (слева) и его предшественника Барака Обамы (справа). После вступления в должность Трамп заявил, что церемония привлекла «невероятное, может быть, рекордное» число людей. В прессе его заявления назвали необоснованными.
Фото: Lucas Jackson, Stelios Varias / Reuters
Дональд Трампа и уходящий президент Барак Обама на инаугурации, 20 января 2017 года.
Фото: Carlos Barria / Reuters
Белый дом после инаугурации Трампа. 20 января.
Фото: Carlos Barria / Reuters
Въехав в Белый дом, Трамп начал менять обстановку в соответствии со своим вкусом – в частности, сменил шторы с красных на золотые.
Фото: Carlos Barria / Reuters
Манифестанты перед «Женским маршем» против Трампа в Вашингтоне, 21 января 2017 года. В акциях в защиту прав женщин и против нового президента, прошедших сразу после инаугурации Трампа, приняли участие несколько миллионов человек по всей стране.
Фото: Lucas Jackson / Reuters
«Женские марши» назвали самыми массовыми протестами в истории США.
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Президент Трамп на авиабазе «Эндрюс» в штате Мэриленд. Там базируется, в том числе, президентский «Борт номер один».
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Журналисты перед совместной пресс-конференцией Трампа и главы правительства Великобритании Терезы Мэй, 27 января 2017 года. На встрече Трамп одобрил выход Великобритании из ЕС, назвав это решение «замечательным».
Фото: Carlos Barria / Reuters
Трамп на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, 13 февраля 2017 года. Журналисты обратили внимание, что Трюдо избежал традиционного приветствия Трампа (тот привык долго трясти руку собеседника), ограничившись коротким рукопожатием.
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Один из главных вопросов, которые в США задают Трампу, – об отношениях с Владимиром Путиным, которого новый президент называл своим другом. Первый телефонный разговор Трампа с Путиным (на фото) произошел через неделю после его инаугурации, 28 января. По данным, попавшим в прессу, в разговоре зашла речь о соглашении по ограничении ядерных потенциалов (СНВ-III), при этом выяснилось, что президент США не владеет темой: он был вынужден обратиться за помощью к советникам.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Бывший советник Трампа Майкл Флинн с Владимиром Путиным. Снимок сделан 10 декабря 2015 года, на праздновании десятилетия телеканала Russia Today. После победы Трампа на выборах Флинн стал его советником по национальной безопасности, но в середине февраля был вынужден уйти в отставку после того, как стало известно, что в конце декабря он обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком новые санкции против РФ (их готовила уходящая администрация Барака Обамы). В прессу попала информация, что он умолчал о деталях разговора в беседах с другими представителями администрации США. Генеральный прокурор Салли Йейтс предположила, что Флитнн может быть уязвимым для шантажа со стороны РФ.
Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin / Sputnik / Reuters
Трамп на встрече с профсоюзными лидерами (за его спиной – представители его администрации), 23 января 2017 года. Многие профсоюзы на выборах поддерживали Хиллари Клинтон, но Трамп добился их одобрения, объявив о выходе из Транстихоокеанского партнерства – торгового соглашения, которое профсоюзы сочли угрозой для американской экономики.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Самым громким и скандальным решением Трампа за первый месяц президентства стал указ об ужесточении миграционной политики. На фото – протесты против указа в аэропорту Нью-Йорка 28 января 2017 года. В манифестациях приняли участие тысячи людей.
Фото: Justin Lane / EPA
Своим указом Трамп остановил прием США беженцев, а также ввел запрет на въезд в США для граждан ряда стран, в которых большинство населения исповедует ислам, – например, Ирана, Ирака и Сирии. В первый же день действия указа в страну не пустили 28 человек. Акции протеста против указа проходили в крупных аэропортах.
Фото: Stephen Yang / Reuters
Беженка из Сирии (слева) с родителями в аэропорту Чикаго, 7 февраля 2017 года.
Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters
Сторонник Трампа (справа) спорит с его противником. Акция против президентского миграционного указа в Нью-Йорке, 7 февраля 2017 года.
Фото: Mike Segar / Reuters
Ресторан в Вашингтоне, закрытый в ходе кампании «День без мигрантов». Такие акции прошли в США 16 февраля. Заведения, в которых работают мигранты, остановили работу в знак протеста против миграционной политики Трампа.
Фото: Mario Tama / Getty Images)
Надпись «Resist!» («Сопротивляйся!») – лозунг противников Трампа. Пляж в Сан-Франциско, 11 февраля 2017 года. Ранее активисты вывесили баннер с такой надписью на фоне Белого дома.
Фото: Yichuan Cao / NurPhoto via Getty Images
Приграничный город Сьюдад-Хуарес в Мексике, 25 января 2017 года. Строительство стены на мексиканской границе – одно из предвыборных обещаний Во время предвыборной кампании будущий президенттребовал, чтобы проект оплатили мексиканские власти. Те платить отказались.
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Пикет с призывом к импичменту Трампа, 31 января 2017 года. Снимок сделан у Федерал-холла – исторического здания на Уолл-Стрит, где проходила инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. Противники Трампа не раз призывали объявить ему импичмент (в частности, из-за конфликта интересов между его должностью и бизнесом). Но в ситуации, когда Конгресс контролируют республиканцы, это маловероятно.
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Дональд Трамп у Белого Дома, 6 февраля 2017 года.
Фото: Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images