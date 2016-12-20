19 февраля, 23:34

За неделю до того, как бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку, ему представили план по отмене антироссийских санкций. Об этом пишет The New York Times.

Над подготовкой плана и его доставкой Флинну работали: личный адвокат Трампа Майкл Коен, российско-американский бизнесмен, партнер Trump Organization, Феликс Сэтер, украинский депутат Андрей Артеменко и бывший глава избирательного штаба президента США Пол Манафорт.

Кроме вопроса снятия санкций, в предложении рассматривались пути нормализации отношений России и Украины. По словам Артеменко, Флинну предоставили доказательства коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко, что, по словам авторов, должно помочь сместить его с поста. Украинский депутат подчеркнул, что за свою работу «получил поощрение» лично от помощников российского лидера Владимира Путина.

При реализации этого плана предусмотрен вывод всех российских войск с востока Украины. Что касается Крыма, то украинским избирателям на референдуме предложат решить, можно ли сдавать полуостров в аренду России на срок 50 или 100 лет.

Издание отметил, что реакция Белого дома на это предложение неизвестна. Артеменко подтвердил газете, что работал над планом, Сэтер и Коэн пояснили, что передали документ Флинну.

Посол Украины в США Валерий Чалый сказал The New York Times, что Артеменко «не имеет права представлять никакие альтернативные планы мирного урегулирования о имени Украины какому-либо иностранному правительству, в том числе администрации США». Вопрос о проведении на Украине референдума по поводу Крыма он назвал «грубым нарушением Конституции».

Флинн ушел в отставку после скандала из-за контактов в послом России в США Сергеем Кисляком. Причиной стала информация о том, что в декабре 2016 года экс-советник обсуждал с российским дипломатом возможную отмену санкций. Сам Флинн позже пояснил, что действительно говорил по телефону с Кисляком, но речь шла о высылке из США 35 дипломатов.

В январе Трамп назвал «преждевременным» вопрос о снятии санкций с России. Позже в его администрации говорили, что Белый дом ждет от Кремля деэскалации конфликта на Украине и возвращения Крыма, а сам президент США счел присоединение полуострова «захватом».