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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) придумали схему, как осуществлять безналичный расчет за экспорт товаров из России. Об этом пишут «Ведомости».

Изначально заплатить российским поставщикам за товары в ДНР и ЛНР могли только наличными – деньги перевозили в сумках или фурах в зависимости от количества. Один из импортеров сказал газете, что ему «не нравился» такой способ оплаты, так как он представляет «законопослушную компанию».

Летом 2015 года власти ДНР решили для выхода из этой ситуации обязать субъекты республики, участвующие в сделках, открыть счета в Республиканском банке, а российских поставщиков – в небанковских кредитных организациях (НКО). Это условие стало обязательным для осуществления внешнеторговых операций с Россией.

Российским компаниям предложили открыть счета в московском ООО «НКО Центр международных расчетов» (НКО ЦМР), несколько филиалов которого расположены в Ростовской области. В апреле 2016 года НКО ЦМР получила лицензию и стала банком «Центр международных расчетов» (ЦМР банк). Собственника финансовой организации «Ведомости» не установили, но источник сказал, что он его считают близким к властям ДНР.

Заметка дополняется.